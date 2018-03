Ex-Fifth Harmony se junta a Pitbull e J. Balvin em música do novo ‘Velozes e Furiosos’

A ex-integrante do grupo Fifth Harmony, Camila Cabello, é a voz feminina de Hey Ma, música do rapper Pitbull e do colombiano J. Balvin para a trilha sonora do novo filme Velozes e Furiosos 8.

A canção, apresentada nesta sexta-feira, 10, é cantada em espanhol e tem um videoclipe gravado em Cuba, mesma locação do filme estrelado por Vin Diesel. Uma versão em inglês também deve ser divulgada.

O novo Velozes e Furiosos conta com a chegada de Charlize Theron e Helen Mirren, além do retorno de Jason Statham, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Chris “Ludacris” Bridges e Elsa Pataky.

O filme, que chega aos cinemas em 13 de abril, ganhou na quinta-feira, 9, um novo trailer: