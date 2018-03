Ex-engenheiro de som de Michael Jackson diz possuir 20 músicas inéditas

Um ex-engenheiro de som do cantor Michael Jackson, Michael Durham Prince, assegurou nesta quinta-feira possuir em seu computador até “vinte inéditas” do astro do pop falecido em junho de 2009, “todas inacabadas”, em uma entrevista ao jornal francês Le Parisien.

Dois álbuns póstumos de Michael Jackson já foram lançados: Michael em 2010 e Xscape em 2014. Poucos meses depois da morte do “rei do pop”, a gravadora Sony e seus herdeiros assinaram um acordo de um valor recorde, avaliado na época em mais de US$ 200 milhões pelo Wall Street Journal.

Este acordo prevê o lançamento de sete novos álbuns em dez anos, misturando reedições e inéditas. Até o momento, “não há nada planejado” sobre um possível novo disco póstumo, indicou Sony à AFP. O ex-engenheiro de som disse não ter “nem o direito de escrever os nomes dessas canções inéditas, nem de fazê-las ouvir neste mimento”.

Michael Durham Prince trabalhou com o astro de 1995 até sua morte. “Eu acredito que haverá mais álbuns, mas por agora, estamos trabalhando na ideia de revelar novas canções a cada seis meses. É trabalhoso. Michael não cantou o refrão em demos, então temos que encontrar alguém para cantar. Será, inevitavelmente, duetos”, afirmou ele, acrescentando que “é a família, seus herdeiros, sua gravadora que vão decidir”.

Michael Jackson morreu em 25 de junho de 2009 aos 50 anos de uma overdose de propofol, um anestésico administrado por seu médico para ajudá-lo a tratar sua insônia, enquanto preparava uma série de shows em Londres (AFP).