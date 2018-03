Ex-ator de ‘Power Rangers’ é acusado de assassinato nos EUA

O ator Ricardo Medina Jr., que ficou conhecido por interpretar um dos rangers vermelhos na série de TV norte-americana Power Rangers, foi preso no último, 31, suspeito de matar seu colega de apartamento com um golpe de espada. Ele está detido em uma delegacia de Palmdale, na Califórnia.

De acordo com o site TMZ, Medina Jr. teria começado mais cedo uma discussão com o amigo Joshua Sutter. O ator, então, entrou para seu quarto com a namorada, mas Sutter teria entrado a força no cômodo. Foi neste momento que Medina Jr. esfaqueou o companheiro com um golpe de espada no abdome.

O próprio ator chamou uma ambulância e se entregou à Polícia. Sua fiança é de um milhão de dólares. Sutter chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu ao ferimento.

Ricardo Medina Jr. interpretou o Ranger Vermelho, no programa Power Rangers Wild Force, em 2002. Em 2011, ele voltou à franquia com o personagem Dekker, em Power Rangers Samurai. O ator também já participou das séries Plantão Médico (ER) e CSI: Miami.