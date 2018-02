Ex-apresentadores da TV Cultura divulgam vídeo condenando ‘desmonte’ da emissora

(Atualizado às 11h36) Um grupo de apresentadores e ex-apresentadores da TV Cultura divulgou um vídeo cobrando as autoridades responsáveis medidas para salvar a emissora do “processo de desmonte e terceirização da programação”. O vídeo foi feito para apoiar uma petição online, endereçada ao governador Geraldo Alckmin e ao presidente da TV, Marcos Mendonça.

Após listar alguns programas que foram extintos, como Zoom, Grandes Momentos do Esporte, Vitrine, Cocoricó, Bem Brasil, Entrelinhas, e mais recentemente, Viola Minha Viola e Provocações, e repudiar o processo de demissões em massa promovido pela emissora, a petição afirma que vai “lutar para impedir o desmanche da Cultura”.

“O mais recente ataque à estrutura da TV foi a retirada do seu sinal das antenas parabólicas, excluindo 30 milhões de pessoas de acesso ao canal”, afirma a petição.

Clique aqui para acessar o material, que já foi assinado por mais de 59 mil pessoas.

Em nota, a TV Cultura diz se colocar à disposição do diálogo, e afirma o seu objetivo de “continuar a produzir programação de qualidade”. A emissora justificou o corte de gastos em setores e serviços (inclusive a demissão de 46 colaboradores) com o “momento difícil enfrentado por todo o País”.

Leia um trecho da nota:

“Nas últimas semanas, muitas pessoas têm se manifestado, especialmente nas redes sociais, sobre a TV Cultura. Respeitamos todas as opiniões, porém, queremos esclarecer que não há desmonte ou terceirização da emissora. As ações de contenção não alteraram a programação da TV Cultura, que atualmente exibe uma grade diversificada e de qualidade. Atualmente, a emissora leva ao ar inúmeras atrações próprias, que são gravadas em seus estúdios, como Ensaio, Manos e Minas, Sr. Brasil, Quintal da Cultura, Roda Viva, Metrópolis, Cultura Livre, JC Debate, Cartão Verde, Matéria de Capa, Repórter Eco e Jornal da Cultura, além de novos programas como Persona em Foco, Roda Viva Internacional e Roda Viva Temático (…). Além disso, dá prosseguimento a parcerias com produtoras e outras emissoras para que o público possa ter acesso aos mais diversos conteúdos produzidos no país.”