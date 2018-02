Evento beneficente terá show do The Faces com Rod Stewart e Ronnie Wood

Os três membros remanescentes da banda The Faces irão se reunir no dia 5 de setembro no Rock ‘n’ Horsepower, um evento beneficente para a Prostate Cancer UK – uma ONG que se dedica a cuidar e dar orientação para pessoas com câncer de próstata. Esta será a primeira vez em 40 anos que Rod Stewart cantará ao lado deles.

Além de Rod Stewart, que se apresenta na edição de 2015 do Rock in Rio, o guitarrista Ronnie Wood (que depois se juntou aos Rolling Stones) e o baterista Kenneth Jones (que tocou no The Who entre o final dos anos 70 e início dos 80) também estarão presentes. A formação original dos Faces ainda tinha o baixista Ronnie Lane (morto em 1997) e Ian McLagan, que morreu no ano passado.

Kenneth Jones, que em 2013 foi diagnosticado com câncer de próstata, foi quem conseguiu reunir o grupo. Desde 2013 ele organiza o Rock ‘n’ Horsepower. Ele se diz muito excitado com a oportunidade de tocar com a banda – uma das melhores da primeira metade dos anos 70 – novamente. Wood falou que será ótimo “poder tocar Stay With Me (o maior sucesso da banda) com a galera”.