Evanescence se apresenta no Rock in Rio

Roberto Nascimento – O Estado de S. Paulo

O pop metal do Evanescence foi, até agora, o melhor show do último dia do Rock in Rio. Liderada pela cantora gótica Amy Lee, a banda alterna o peso das guitarras com baladas ao piano. É metal com tons dramáticos e potencial de catarse.

Amy tem um vozeirão, que dá a energia necessária e faz os hits sairem com eficácia. A banda acompanha com densidade semelhante.

Durante o show de Amy, fica óbvio, sendo que o Evanescence tocou depois de Pitty, de onde a cantora baiana tirou sua fórmula de hardcore.

Setlist do show:

What You Want

Going Under

The Other Side

Weight of the World

Made of Stone

My Imortal

My Heart Is Broken

Your Star

Sick

The Change

Sober

Imaginary

Never Go Back

Bring Me to Life