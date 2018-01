Evandro Affonso Ferreira vence Jabuti de romance

Maria Fernanda Rodrigues

A comissão organizadora do Prêmio Jabuti está reunida agora com uma empresa de auditoria na Câmara Brasileira do Livro, em São Paulo, para a validação da apuração final desta edição do prêmio. A apuração foi aberta ao público e realizada durante toda a amanhã e início da tarde. Se auditoria confirmar os nomes anunciados já revelados, os vencedores das principais categorias são Evandro Affonso Ferreira (Romance), Sérgio Sant’Anna (Conto e Crônica), Ademir Assunção (Poesia), Socorro Aciolli (Infantil), Aldri Anunciação (Juvenil), Mario Magalhães (Biografia) e Caetano Galindo (Tradução).

O primeiro colocado das 27 categorias ganha R$ 3.500 e tem a chance de concorrer ao Livro do Ano de ficção ou de não ficção, no valor de R$ 35 mil, a ser anunciado na cerimônia de premiação, em 13 de novembro.

Confira os ganhadores das principais categorias

Romance

1º – O Mendigo Que Sabia de Cor os Adágios de Erasmo de Rotterdam, de Evandro Affonso Ferreira

2º – Glória, de Victor Heringer

3º – Barba Ensopada de Sangue, de Daniel Galera

Conto e crônica

1º – Páginas Sem Glória, de Sérgio Sant’Anna

2º – Diálogos Impossíveis, de Luis Fernando Verissimo

3º – Aquela Água Toda, de João Anzanello Carrascoza

Poesia

1º – Voz do Ventíloquo, de Ademir Assunção

2º – Raymundo Curupyra, O Caypora, de Glauco Mattoso

3º – Porventura, de Antonio Cícero

Infantil

1º – Ela Tem Olhos de Céu, de Socorro Aciolli

2º – Visita à Baleia, de Paulo Venturelli

3º – A Ilha do Crocodilo, de Geraldo Costa

Juvenil

1º – Namíbia Não!, de Aldri Anunciação

2º – Os Anjos Contam Histórias, de Luiz Antonio Aguiar

3º – Ouro Dentro da Cabeça, de Maria Valéria Rezende

Biografia

1º – Mariguella, de Carlos Magalhães

2º – A Carne e o Sangue, de Mary Del Priore

3º – Getúlio: Dos Anos de Formação à Conquista do Poder, 1882-1930, de Lira Neto

Tradução

1º – Ulysses, por Caetano Galindo

2º – Grandes Esperanças, por Paulo Henriques Britto

3º – Mrs. Dalloway, por Tomaz Tadeu

Tradução do alemão para o português (categoria especial)

1º – Retrato da Mãe Quando Jovem, por Luiz S. Krausz

2º – Cada Dia, Cada Hora, por Kristina Michahelles

3º – Penumbras, por Marcelo Backes

Teoria e Crítica Literária

1º – A Ficção e o Poema, de Luiz Costa Lima

2º – Crítica em Tempos de Violência, de Jaime Ginzburg

3º – Narrativa Engenhosa de Miguel de Cervantes: Estudos Cervantinos e a Recepção de Quixote no Brasil, de Maria Augusta da Costa Vieira