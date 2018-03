Eva Green pode estar na nova versão de ‘Dumbo’ dirigida por Tim Burton

A clássica animação infantil Dumbo é mais um dos filmes da Disney que serão adaptados em versão live-action, ou seja, com atores reais. Quem vai ficar à frente da nova versão é o cineasta Tim Burton, que pode já ter escolhido uma das estrelas do longa.

De acordo com a revista Entertainment Weekly, Eva Green está sendo considerada para um dos três papéis adultos do filme, sobre o elefante que sobre bullying por suas enormes orelhas e aprende a usá-las para voar.

Caso seja confirmada no longa, esta será a terceira parceria de Eva Green com Tim Burton. Os dois já trabalharam juntos em Sombras da Noite (2012) e O Lar das Crianças Peculiares (2016), este o mais recente filme do cineasta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em breve, Eva Green será vista nos cinemas no novo filme de Roman Polanski, Based on a True Story, adaptação da obra francesa de mesmo nome da autora Delphine de Vignan, e ainda como a escritora Virginia Woolf em um longa sobre o seu romance com Vita Sackville-West.