‘Eu não bebo leite e nunca vou beber’, disse Lemmy em comercial inédito; veja

A marca de leite finlandesa Valio produziu um comercial com Lemmy Kilmister que não chegou a ir ao ar enquanto o músico era vivo – a empresa divulgou nesta quinta-feira, 7, então, uma edição do vídeo como um tributo. Lemmy morreu no dia 28 de dezembro de 2015, aos 70 anos.

“Eu não bebo leite e nunca vou beber”, diz Lemmy à câmera, e depois ainda improvisa: “seu babaca”.

De acordo com o texto de divulgação do vídeo, a produção ocorreu há um mês, no início de dezembro.

“Isso é oferecido como uma celebração da vida de um amável e excepcional homem – um homem que celebrou a vida de maneira vibrante. Nós estávamos fazendo primeiro um remake de um icônico comercial de leite na Finlândia. O tom do anúncio, filmado há um mês, foi mudado para fazer um tributo sincero, embora modesto. Um take que veio mais tarde nas gravações foi selecionado – um dos momentos brilhantes de Lemmy improvisando, o que nunca esteve no roteiro. Esse foi o nosso mágico encontro com um grande homem – e agora estamos honrados em compartilhar com o mundo”, diz o texto da mensagem.