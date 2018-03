Estudante é acusado de estupro e agressão após imitar cenas de “50 Tons de Cinza”

Um estudante de engenharia de Chicago, norte dos Estados Unidos, foi preso acusado de estupro e agressão sexual depois de tentar imitar, segundo seu próprio relato, cenas sadomasoquistas do filme 50 Tons de Cinza sem o consentimento da parceira.

Com características similares às cenas do longa de Sam Taylor-Johnson, Mohammad Hossain acorrentou as mãos e as pernas da garota, tampou sua boca com uma corda e os olhos com um gorro, antes de bater nela com um cinto.

A jovem havia pedido que parasse porque estava doendo, mas ele continuou. Quando ela soltou seus braços, ele conseguiu pegá-los e a agrediu sexualmente. Interrogado, ele afirmou que estava repetindo algumas cenas do filme e admitiu a agressão afirmando “ter feito algo ruim”.

O filme baseado em um romance homônimo de E.L. James conta a história de amor e submissão entre o milionário Christian Grey (Jamie Dornan) e uma jovem de 22 anos (Dakota Johnson), ainda virgem, seduzida durante uma entrevista. (COM INFORMAÇÕES DE AGÊNCIAS)

