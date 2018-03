Estrelada por Sarah Jessica Parker, série ‘Divorce’ ganha trailer e data de estreia da nova temporada

Estrelada por Sarah Jessica Parker, a eterna Carrie Bradshaw de Sex and the City, a comédia televisiva Divorce já tem, pelo menos, mês certo para voltar à HBO, janeiro de 2018.

O canal pago revelou a data de retorno da série, que chega para a segunda temporada, com o primeiro trailer do novo ano; confira abaixo.

Após a exibição da primeira temporada, em 2016, conseguiu sua oitava indicação ao Globo de Ouro de melhor atriz em série de comédia ou musical – a primeira desde Sex and the City, série com a qual venceu quatro das sete vezes em que concorreu.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além de Parker, Divorce tem ainda no elenco nomes como Thomas Haden Church e Molly Shannon.