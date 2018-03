Estrela do LA Lakers estreia no cinema

Kobe Bryant, o camisa 24 do time de basquete Los Angeles Lakers, fez sua estreia no cinema no curta metragem The Black Mamba (2010), do diretor Robert Rodriguez (Sin City, Machete), segundo o site Hollywood Reporter. O curta, que estreou nos cinemas de Los Angeles, nos Estados Unidos, no último dia 19, é uma produção da Nike em parceria com a Screenvision, empresa do mercado de publicidade cinematográfica. No vídeo de 5min48seg, a estrela do Lakers contracena com os atores Danny Trejo e Bruce Willis e com o o rapper Kanye West, além do próprio diretor, com quem dialoga ao longo do filme. O vídeo, que estava disponível no Youtube, foi bloqueado pela Nike.



