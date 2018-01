Estreia da 11.ª temporada de ‘The Big Bang Theory’ terá maratona no Brasil

A décima primeira temporada de The Big Bang Theory estreia no dia 08 de outubro, às 22h, no canal de TV por assinatura Warner.

(Cuidado com os spoilers!)

No primeiro episódio, que leva o título de The Proposal Proposal, Amy não sabe se deve aceitar ou não o pedido de casamento de Sheldon. Enquanto isso, Bernardette confia à Penny um grande segredo.

Antes da estreia do novo ano da série, o canal terá uma maratona com todos os episódios da décima temporada em sequência, às 12h do domingo, 8.

Logo após a estreia, será exibido em primeira mão o episódio piloto da série Young Sheldon. A série retorna em novembro para exibição de todos os eps.