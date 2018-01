Estocolmo irá receber Festival Sonar em 2014

O festival de música eletrônica Sonar desembarcará em Estocolmo em 2014. A capital sueca junta-se à lista de cinco cidades que recebem o festival, junto a Barcelona, Reiquiavique, Tóquio, Cidade do Cabo e Cidade do México. O evento irá de 14 a 15 de fevereiro.

No mês de fevereiro, o Sonar irá viajar para os destinos escandinavos de forma simultânea. Chega pela primeira vez na Suécia e uma antiga fábrica de cerveja será o palco para os shows, local com elementos característicos da arquitetura na era industrial do país.

As atrações da edição ainda não foram reveladas.