Estilista Karl Lagerfeld desenha a sua seleção brasileira de futebol para revista

Karl Lagerfeld, um dos estilistas mais poderosos do mundo, fez uma série de desenhos inspirados na Copa das Confederações para a revista alemã Sepp, que traz na capa uma foto do atacante Lucas e que começou a ser vendida no último fim de semana.

Entre as personalidades retratadas em sua seleção estão, segundo a publicação WWD, Gisele Bündchen (ilustração abaixo), a camisa número 1, e ainda Carmen Miranda, com uma bola na cabeça, e o jogador Oscar, que aparece seminu.