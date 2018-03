Espetáculo sobre caso real de canibalismo estreia no Sesc Belenzinho, em São Paulo

Gilberto Gawronski está no monólogo “Ato de Comunhão” que entra em cartaz nesta sexta-feira, 09, na cidade

A história de Armin Meiwes, que matou e devorou um homem em março de 2001 em Rotemburgo, na Alemanha, é a inspiração para o espetáculo Ato de Comunhão, que estreia nesta sexta-feira 09, no Sesc Belenzinho, em São Paulo. O monólogo do argentino Lautaro Vilo coloca Gilberto Gawronski sozinho no palco e narra três momentos na vida de um homem: sua festa de aniversário de oito anos, o funeral da mãe e o encontro polêmico que acabou em sangue.

Meiwes, que ficou conhecido como o “canibal de Rotemburgo”, publicou um anúncio na internet procurando alguém que concordasse em ser morto e comido. O ritual de canibalismo envolveu o engenheiro Bernd Jürgen Brandes, de 42 anos, e foi filmado. Meiwes foi a julgamento e condenado à prisão perpétua em 2006.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A montagem, que tem direção do próprio Gawronski e de Warley Goulart, utiliza projeções e áudios, e fica em um caminho entre o happening e a performance. O espetáculo estreou em 2011 no Rio de Janeiro, onde cumpriu temporada em cinco teatros.

Ato de Comunhão

Sesc Belenzinho. Rua Padre Adelino, 1.000, tel.: 2076-9700

Sextas, às 21h30; sábados, 20h e domingos, 19h (Estreia em 09 de novembro; em cartaz até 09 de dezembro)

Ingressos: R$ 24