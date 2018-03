Esperanza Spalding toca seu novo disco em São Paulo em novembro

A compositora, cantora e contrabaixista Esperanza Spalding volta a São Paulo no dia 21 de setembro para uma apresentação do seu mais recente trabalho: Emily’s D+Evolution. O show ocorre no Cine Joia (Praça Carlos Gomes, 82 – Liberdade), às 20h (abertura das portas) e os ingressos do primeiro lote custam R$ 120 (R$60 meia-entrada).

Esse é o quinto disco da artista, lançado quatro anos após Radio Music Society. De Emily’s saiu o single One e outras faixas como Judas, Unconditional Love e Ebony and Ivy. O álbum é co-produzido por Esperanza e Tony Visconti (ex-produtor de David Bowie).

Esperanza tem uma ligação antiga com o Brasil: em 2011, ela tocou no Rock in Rio, dividindo o palco com Milton Nascimento, além de ter participado de uma música de Ana Carolina.

Serviço

Esperanza Spalding

Data: 21 de setembro de 2016

Local: Cine Joia

Horário Portas: 20h00

Horário Show: 22h00

Ingressos:

Lote 1: R$ 60,00 (meia)

R$ 120,00 (inteira)

Lote 2: R$ 70,00 (meia)

R$ 140,00 (inteira)

Locais de venda:

Livepass: http://www.livepass.com.br

Classificação etária: 18 anos.

Entrada de pessoas com 16 ou 17 anos apenas será permitida se acompanhados de um responsável legal ou acompanhado de um maior de idade portando autorização registrada em cartório.

http://bit.ly/AutorizaçãoMenores

(Para todos os shows no Cine Joia há um lote promocional para as 10 primeiras pessoas que comprarem o ingresso na bilheteria. Os valores variam de R$ 1,00 a R$ 10,00 e cada pessoa só pode comprar 1 ingresso promocional.)