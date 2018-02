Especialistas discutem os 30 anos de carreira de Madonna

No próximo domingo, 02, Madonna traz pela terceira vez uma turnê sua ao País. Serão quatro shows da MDNA Tour por aqui, que começam no Rio e seguem por São Paulo (dias 04 e 05) e Porto Alegre (dia 09). Após 30 anos sob os holofotes do showbiz, o estadão.com.br pergunta: Madonna ainda é relevante? Para discutir sobre isso, convidamos a jornalista Érika Palomino, diretora de redação da revista L’Officiel, Rafael Augusto, responsável pelo maior site dedicado à cantora no Brasil, o Madonna OnLine, e o crítico musical do Caderno 2, de O Estado de S.Paulo, Jotabê Medeiros. A conversa será via Hangout (ferramenta de bate-papo do Google) nesta quinta-feira, 29, às 16h.

A influência da cantora na moda e na música, a transformação de apresentações em mega-eventos, a constante busca da popstar pelas paradas de sucesso e o que esperar da MDNA Tour no Brasil serão alguns dos temas abordados no debate. Participe enviando perguntas para o email estadaocultura @gmail.com