Espanhóis do The Monomes e David Fonseca abrem o último dia do festival

A banda espanhola de rock The Monomes acaba de entrar no Palco Sunset para o primeiro show do sétimo dia do Rock in Rio, que contará com atrações como System of a Down, Guns n’ Roses, e Os Mutantes que tocarão acompanhados de Tom Zé.

O português David Fonseca, cantor popular com mais de 400.000 discos vendidos em seu país natal, se apresenta neste momento ao lado do grupo espanhol para um pequeno público na Cidade do Rock. Como nos outros dias, a primeira banda a tocar no Palco Sunset enfrenta o desafio de agitar uma plateia ainda tímida e diminuta.

