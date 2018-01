Escritora Deborah Levy lança na Flip resposta a ensaios de George Orwell

A escritora Deborah Levy, sul-africana radicada em Londres, é mais uma convidada confirmada da Flip 2017. A Festa em Paraty ocorre este ano entre os dias 26 e 30 de julho.

Autora de romances, teatro e poesia, duas vezes nomeada ao Man Booker Prize, ela lança por aqui Coisas Que Não Quero Saber (Autêntica), uma resposta a ensaios de George Orwell, e ao mesmo tempo um diálogo com Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf.

Segundo a organização da Flip, no livro Levy reflete sobre as razões que a levaram a escrever, traçando paralelos com lugares que marcaram sua vida, como a África do Sul em pleno apartheid e o subúrbio londrino de Finchley.

Levy nasceu em Joanesburgo, África do Sul, em 1959. Seu pai, o historiador Norman Levy, um judeu de origem lituana e membro do partido social-democrata African National Congress, foi preso devido à sua atuação política antiapartheid. A autora tinha nove anos quando ele foi libertado. A prisão motivou a mudança da família para a Inglaterra.

Ela estudou no extinto Dartington College of Arts até 1981, quando passou a escrever suas primeiras peças de teatro para a Royal Shakespeare Company. Em 1986, publicou Beautiful Mutants, primeiro dos seus seis romances, pelos quais recebeu diversos prêmios internacionais. Foi duas vezes finalista do Man Booker Prize, com Nadando de Volta Para Casa e Hot Milk. No Brasil, os dois livros são da Rocco.

A 15ª edição da Flip, com curadoria de Joselia Aguiar, homenageia Lima Barreto e já tem confirmados os nomes de Marlon James, Diamela Eltit, Scholastique Mukasonga, Lázaro Ramos, Lilia Schwarcz, Felipe Hirsch, Frederico Lourenço, Djaimilia Pereira de Almeida, Luaty Beirão e Conceição Evaristo. A programação completa será divulgada na próxima terça-feira, 30.

Neste ano, a Tenda Principal, onde habitualmente acontecem os debates, deixa de existir e a programação acontecerá dentro da Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios.