Escritor Paul Auster é finalista do Man Booker Prize

O novo romance do escritor americano Paul Auster, “4321”, é um dos seis finalistas do prêmio Man Booker, anunciou nesta quarta-feira,13, o júri do prêmio literário de maior prestígio do Reino Unido.

Os outros livros finalistas são “History of Wolves”, da americana Emily Fridlund, “Exit West”, do britânico-paquistanês Mohsin Hamid, “Elmet”, da britânica Fiona Mozley, “Lincoln in the Bardo”, do americano George Saunders, e “Autumn”, da britânica Ali Smith.

“A lista de finalistas deste ano reconhece autores estabelecidos e introduz novas vozes no cenário literário”, afirmou a baronesa Lola Young, presidente do júri do prêmio, dotado de 50.000 libras (66.400 dólares), que terá o vencedor anunciado em 17 de outubro, em Londres.

“4321” marca o retorno do escritor de 70 anos ao romance, depois de ficar sete anos sem publicar. O livro traz quatro versões da vida de um jovem rapaz. / AFP