Escritor come seu livro ao vivo após errar resultado de eleição no Reino Unido

Matthew Goodwin prometeu e cumpriu: comeu seu próprio livro, ao vivo, na televisão.

Em sua conta do Twitter, o especialista em política disse que não acreditava que o Partido Trabalhista, de Jeremy Corbyn, ultrapassaria os 38% na eleição de quinta-feira, 8. “Eu como, feliz, meu livro sobre o Brexit se isso acontecer”.

I’m saying this out loud. I do not believe that Labour, under Jeremy Corbyn, will poll 38%. I will happily eat my new Brexit book if they do

— Matthew Goodwin (@GoodwinMJ) 27 de maio de 2017