Escola Tom Jobim abre 400 vagas em cursos de música erudita e popular

Está aberto o processo seletivo para 2013 da Escola de Música do Estado de São Paulo – Tom Jobim. São 400 vagas distribuídas em cursos de música erudita e popular para diferentes instrumentos e níveis.

Além de formação instrumental e composição, a Escola oferece o curso de canto barroco a partir deste ano. Compõem a estrutura pedagógica da Emesp a Orquestra Jovem do Estado, a Banda Sinfônica Jovem do Estado, o Coral Jovem do Estado e a Orquestra Jovem Tom Jobim, que oferecem bolsas a alunos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 29 no site da instituição: www.emesp.org.br.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.