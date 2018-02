Erros mecânicos causaram acidente aéreo de Harrison Ford, aponta investigação

LOS ANGELES – A investigação do acidente aéreo sofrido por Harrison Ford no último dia 5 de março revelou nesta quinta-feira que vários erros mecânicos causaram a perda de potência do motor de seu pequeno avião que acabou caindo em um campo de golfe na cidade americana de Santa Monica.

O relatório divulgado no site do National Transportation Safety Board (Junta Nacional de Segurança no Transporte) relata que Ford tinha passado pelos exames médicos regulamentares em maio de 2014 e que tem licença para pilotar diferentes modelos de pequenos aviões, assim como helicópteros.

A documentação não sugere que o ator, com 5.200 horas de voo de experiência, tenha culpa no acidente, e aponta desajustes no carburador como possível detonante dos problemas mecânicos da aeronave.

Ford, de 73 anos, contou ao investigador encarregado do caso que decolou do aeroporto de Santa Monica e pouco minutos depois reportou uma perda de potência do motor, pedindo então para retornar à pista, apesar de logo ter se dado conta que o pequeno avião não conseguiria chegar no aeroporto.

O protagonista das séries de filmes Star Wars e Indiana Jones terminou aterrissando em um campo de golfe junto ao aeroporto da cidade após impactar com a copa de uma árvore.

O ator sofreu “danos substanciais” no acidente, segundo o boletim das autoridades, e passou vários dias internado em um hospital. (EFE)