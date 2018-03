Eric Clapton em São Paulo

Depois de passar por Porto Alegre e Rio de Janeiro, Eric Clapton se despede do Brasil com um show em São Paulo nesta quarta-feira, 12, no Estádio do Morumbi. Em sua turnê pela América Latina, o guitarrista britânico tem feito uma apresentação de clássicos de várias fases da carreira. Músicas como Layla, Before you Accuse me, Cocaine e Badge, entram no repertório. [Leia mais]

Vai ao show? Envie fotos e vídeos para: estadao@gmail.com.

Confira trechos do show no Rio:

