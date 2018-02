Envie vídeo ou foto de um momento marcante do Rock in Rio para o Estadão

O Rock in Rio, que será realizado no País nos dias 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 de setembro, completa 30 anos no próximo dia 11 de janeiro. Muitos foram os shows marcantes do festival durante este período, como o do Queen em 1985, o do Guns N’ Roses em 1991 e o do Foo Fighters em 2001.

Você tem alguma história engraçada do Rock in Rio para contar para gente? Que tal compartilhar com o Estadão seus momentos inesquecíveis do festival? Para participar, basta enviar sua foto ou vídeo no Instagram com a hashtag #estadaorockinrio. As melhores publicações vão aparecer no portal do Estadão na próxima semana. Participe!