Entrevista de Jimmy Fallon com J.J. Abrams se torna um desastre (mas de propósito); veja

Uma entrevista do apresentador Jimmy Fallon com o produtor J.J. Abrams na noite de quinta-feira, 16, em seu programa na TV norte-americana, o The Tonight Show, se transformou num grande desastre. Só que tudo não passava de uma grande brincadeira para promover a nova peça produzida pelo diretor de Star Wars: O Despertar da Força na Broadway.

The Play That Goes Wrong, que foi originalmente montada em Londres e agora chega aos EUA, conta história de um grupo de atores que resolve fazer uma peça de teatro nos anos 1920, mas tudo dá completamente errado, como anuncia o título da obra em inglês.

Para brincar com o tema da peça, Fallon convidou, além de Abrams, o elenco da peça para fazer “A Entrevista que Deu Errado”. Logo no começo, um dos atores tropeça da cortina e daí para frente vários desastres acontecem, propositalmente, no palco.

The Play That Goes Wrong estreia no Lyceum Theatre nesta sexta-feira, 17. Até o momento, a peça tem datas agendadas na Broadway até setembro deste ano.