A revista Empire, no seu número mais recente, promoveu uma grande enquete com os leitores para escolher os 100 maiores personagens da história do cinema. Polêmicas à parte, vamos propor aqui uma nova pesquisa informal entre os nossos leitores: qual é o seu personagem favorito da história do cinema? As opções são as 10 mais votadas pelos leitores da revista americana, entre os 100. Vote!

Qual é o seu personagem favorito da história do cinema? Indiana Jones (Harrison Ford)

James Bond (Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig)

Han Solo (Harrison Ford)

Batman (Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale)

Ellen Ripley (Sigourney Weaver)

Coringa (Cesar Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger)

John McClane (Bruce Willis)

Tyler Durden (Brad Pitt)

Darth Vader (voz de James Earl Jones)

The Dude (Jeff Bridges) Veja os resultados