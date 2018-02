Enquete: O Caderno 2 quer saber a opinião de seus leitores sobre os indicados ao Oscar

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Filme 12 Anos de Escravidão (25%, 70 Votes)

Gravidade (19%, 51 Votes)

O Lobo de Wall Street (19%, 51 Votes)

Trapaça (11%, 30 Votes)

Clube de Compras Dallas (9%, 24 Votes)

Ela (5%, 15 Votes)

Philomena (5%, 13 Votes)

Nebraska (4%, 12 Votes)

Capitão Phillips (3%, 9 Votes) Total de votos: 275

Loading ... Loading ...

Diretor Alfonso Cuarón, por 'Gravidade' (34%, 84 Votes)

Martin Scorsese, por 'O Lobo de Wall Street' (26%, 63 Votes)

Steve McQueen, por '12 Anos de Escravidão' (25%, 62 Votes)

David O. Russell, por 'Trapaça' (12%, 29 Votes)

Alexander Payne, por 'Nebraska' (2%, 6 Votes) Total de votos: 244

Loading ... Loading ...

Ator Matthew McCounaghey ('Clube de Compras Dallas') (37%, 93 Votes)

Leonardo Di Caprio ('O Lobo de Wall Street') (35%, 90 Votes)

Christian Bale ('Trapaça') (11%, 29 Votes)

Chiwetel Ejiofor ('12 Anos de Escravidão") (10%, 26 Votes)

Bruce Dern ('Nebraska') (6%, 16 Votes) Total de votos: 254

Loading ... Loading ...

Atriz Cate Blanchett ('Blue Jasmine') (42%, 104 Votes)

Sandra Bullock ('Gravidade') (18%, 46 Votes)

Meryl Streep ('Álbum de Família') (16%, 41 Votes)

Amy Adams ('Trapaça') (13%, 33 Votes)

Judi Dench ('Philomena') (10%, 26 Votes) Total de votos: 250

Loading ... Loading ...

Ator coadjuvante Jared Leto ('Clube de Compras Dallas') (44%, 102 Votes)

Bradley Cooper ('Trapaça') (18%, 41 Votes)

Barkhad Abdi ('Capitão Phillips') (14%, 33 Votes)

Michael Fassbender ('12 Anos de Escravidão') (14%, 33 Votes)

Jonah Hill ('O Lobo de Wall Street') (10%, 24 Votes) Total de votos: 233

Loading ... Loading ...

Atriz coadjuvante Jennifer Lawrence ('Trapaça') (42%, 97 Votes)

Lupita Nyong’o ('12 Anos de Escravidão') (24%, 55 Votes)

Julia Roberts ('Álbum de Família') (17%, 40 Votes)

Sally Hawkins ('Blue Jasmine') (10%, 23 Votes)

June Squibb ('Nebraska') (6%, 14 Votes) Total de votos: 229

Loading ... Loading ...

Filme estrangeiro 'A Grande Beleza', de Paolo Sorrentino (Itália) (43%, 82 Votes)

'A Caça', de Thomas Vintenberg (Dinamarca) (26%, 50 Votes)

'Alabama Monroe', de Felix Van Groeningen (Bélgica) (14%, 27 Votes)

'Omar', de Hany Abu-Assad (Palestina) (10%, 19 Votes)

'A Imagem que Falta', de Rithy Panh (Camboja) (7%, 14 Votes) Total de votos: 192

Loading ... Loading ...

Roteiro Original 'Ela' - Spike Jonze (33%, 68 Votes)

'Blue Jasmine' - Woody Allen (25%, 52 Votes)

'Trapaça' - David O. Russell & Eric Singer (18%, 37 Votes)

'Clube de Compras Dallas' - Craig Borten & Melissa Wallack (16%, 34 Votes)

'Nebraska' - Bob Nelson (9%, 18 Votes) Total de votos: 209

Loading ... Loading ...

Roteiro adaptado '12 Anos de Escravidão' - John Ridley & Steve McQueen (39%, 77 Votes)

'O Lobo de Wall Street' - Terence Winter (34%, 68 Votes)

'Philomena' - Jeff Pope & Steve Coogan (13%, 26 Votes)

'Capitão Phillips' - Billy Ray (9%, 17 Votes)

'Antes da Meia-Noite' - Richard Linklater, Ethan Hawke & Julie Delpy (6%, 11 Votes) Total de votos: 199

Loading ... Loading ...

Animação 'Frozen', de Chris Buck e Jennifer Lee (48%, 88 Votes)

'Meu Malvado Favorito 2', de, Pierre Coffin e Chris Renaud (27%, 50 Votes)

'Vidas ao Vento', de Hayao Miyazaki (18%, 34 Votes)

'Os Croods', de Chris Sanders e Kirk De Micco (4%, 8 Votes)

'Ernest & Celestine', de Stéphanie Aubier, Vincent Patar e Benjamin Renner (2%, 4 Votes) Total de votos: 184

Loading ... Loading ...

Documentário 'O Ato de Matar' , de Joshua Oppenheimer (26%, 31 Votes)

'Guerras Sujas', de Rick Rowley (26%, 30 Votes)

'The Square', de Jehane Noujaim (20%, 23 Votes)

'A Um Passo do Estrelato', de Morgan Neville (19%, 22 Votes)

'Cutie and the Boxer', de Zachary Heinzerling (9%, 11 Votes) Total de votos: 117

Loading ... Loading ...

Fotografia 'Gravidade' - Emmanuel Lubezki (75%, 123 Votes)

'Nebraska' - Phedon Papamichael (15%, 24 Votes)

'Inside Llewyn Davis' - Bruno Delbonnel (4%, 7 Votes)

'O Grande Mestre' - Philippe Le Sourd (4%, 6 Votes)

'Os Suspeitos' - Roger Deakins (2%, 4 Votes) Total de votos: 164

Loading ... Loading ...

Figurinos 'O Grande Gatsby' - Catherine Martin (45%, 77 Votes)

'Trapaça' - Michael Wilkinson (32%, 56 Votes)

'12 Anos de Escravidão' - Patricia Norris (19%, 33 Votes)

'The Invisible Woman' - Michael O’Connor (2%, 4 Votes)

'O Grande Mestre' - William Chang (2%, 3 Votes) Total de votos: 173

Loading ... Loading ...

Canção 'Let it Go' ('Frozen') (31%, 49 Votes)

'Ordinary Love' ('Mandela') (30%, 47 Votes)

'The Moon Song' ('Ela') (21%, 33 Votes)

'Happy' ('Meu Malvado Favorito 2') (16%, 26 Votes)

(2%, 3 Votes) Total de votos: 159

Loading ... Loading ...

Efeitos visuais 'Gravidade' (68%, 124 Votes)

'O Hobbit: A Desolação of Smaug' (19%, 34 Votes)

'Além da Escuridão: Star Trek' (7%, 13 Votes)

'Homem de Ferro 3' (4%, 8 Votes)

'O Cavaleiro Solitário' (2%, 4 Votes) Total de votos: 183

Loading ... Loading ...

Qual a melhor música de Eric Clapton? Layla (33%, 575 Votes)

Tears In Heaven (22%, 386 Votes)

Cocaine (13%, 234 Votes)

Wonderful Tonight (11%, 203 Votes)

Change The World (9%, 156 Votes)

Bad Love (5%, 86 Votes)

My Father's Eye (4%, 69 Votes)

Lay Down Sally (2%, 30 Votes)

I Shot The Sheriff (Bob Marley) (2%, 28 Votes) Total de votos: 1.767

Loading ... Loading ...

Sorry, there are no polls available at the moment.