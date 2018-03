Enquete: qual é o show mais aguardado do Lollapalooza Brasil 2017?

O Lollapalooza 2017 está chegando! Neste fim de semana, dias 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o festival realiza sua sexta edição em solo brasileiro.

Entre as principais atrações, estão Metallica, The xx, Strokes, The Weeknd e o grupo pop The Chainsmokers.

E para você, qual é o show mais aguardado desta edição?

Qual é o show mais aguardado do Lollapalooza Brasil 2017? Metallica (25%, 99 Votes)

The Strokes (17%, 69 Votes)

Duran Duran (14%, 56 Votes)

The Weeknd (14%, 54 Votes)

The Chainsmokers (6%, 25 Votes)

The xx (5%, 21 Votes)

Rancid (4%, 16 Votes)

The 1975 (4%, 15 Votes)

Melanie Martinez (4%, 14 Votes)

Cage The Elephant (3%, 12 Votes)

Tove Lo (2%, 8 Votes)

BaianaSystem (2%, 7 Votes)

G-Eazy (1%, 3 Votes)

Flume (0%, 1 Votes) Total de votos: 400