Enquete: qual é o show mais aguardado do Lollapalooza Brasil 2016?

Separamos seis das principais atrações do próximo Lollapalooza Brasil e queremos saber: qual é o show mais aguardado?

+ Eminem, Florence and the Machine e Noel Gallagher estão no line-up do Lollapalooza 2016

Vote!

Eminem, Florence and the Machine, Jack Ü (Skrillex + Diplo), Mumford and Sons, Snoop Dog, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Tame Impala e Alabama Shakes estão entre os principais nomes.

Marina and the Diamonds (que cancelou sua apresentação em 2014) está de volta, e são boas surpresas as presenças de Bad Religion, Eagles of Death Metal e Albert Hammond Jr., guitarrista do Strokes.

Entre os brasileiros deste ano, Emicida, Matanza, Maglore, Dônica (que também tocou no último Rock in Rio), a rapper curitibana Karol Conka e a interessante banda gaúcha Dingo Bells, que apesar dos vários anos na estrada, lançou seu primeiro disco em 2015.

+ Informações sobre a compra de ingressos para o Lollapalooza Brasil 2016