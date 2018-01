Enquete: Qual a melhor nova série de TV de 2016? Vote!

O ano teve grandes séries de TV voltando às telas, boas continuações e vários programas que continuam arrancando prêmios e fazendo audiências enormes, como Game of Thrones e The Walking Dead.

Mas qual foi, na sua opinião, a melhor série de TV que estreou em 2016?

Entre as pré-selecionadas, as queridinhas da Netflix (Stranger Things e The Crown), bem como a primeira produção brasileira do serviço, 3%. A HBO também investiu forte, com a ótima The Night Of e a novíssima Westworld. Da Inglaterra, Hugh Laurie saiu das férias para fazer um papel em The Night Manager. E o FX parece que vai levar todos os prêmios da crítica com The People v. O.J. Simpson: American Crime Story.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Qual foi a sua favorita? Vote abaixo (você pode escolher até 3 opções).

Qual foi a melhor série de TV de 2016? 3% (Netflix)

Atlanta (HBO)

Billions (Showtime)

Divorce (HBO)

Fleabag (BBC/Amazon)

Insecure (HBO)

Marvel’s Luke Cage (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

The Crown (Netflix)

The Get Down (Netflix)

The Night Manager (BBC/AMC)

The Night Of (HBO)

The People v. O.J. Simpson: American Crime Story (FX)

Vinyl (HBO)

Westworld (HBO) Veja os resultados