Enquete: O melhor e o pior do Rock in Rio 2015

Após sete dias e um total de 132 atrações musicais, o Rock in Rio 2015 teve altos e baixos. A comemoração dos 30 anos de festival começou na sexta-feira, 18, quando Queen e Adam Lambert fizeram a apresentação principal que dividiu opiniões nas redes sociais.

No segundo fim de semana do festival, após a passagem dos roqueiros nos dias 24 e 25 para as apresentações de System of a Down e Slipknot, a Cidade do Rock foi tomada por adolescentes no dia em que Rihanna transformou o palco Mundo em uma pista de dança.

O Estado quer saber qual artista fez mais sucesso e qual é o show que merece ser esquecido.