Enquanto isso, na área VIP

Jotabê Medeiros

Paola Oliveira monopolizou as atenções na área VIP do Rock in Rio. A Paloma da novela Amor à Vida não fez feio: deu autógrafos, posou para todas as fotos com celulares, conversou com todos os fãs e ainda dançou um bocado ao som de David Guetta. Ainda posou com o namorado, o também ator Joaquim Lopes, para todos os que pediam. Troféu Paciência de Jó para a atriz.

A poucos metros de Paloma, quem também dançou ao som de Ivete e David Ghetta foi a veterana Lília Cabral, que também é escolada nos bons tratos aos fãs e à imprensa de celebridades. Ali do ladinho, na mesma turma, aconchegou-se o ator português Paulo Lopes, que fez par romântico com Lília na novela Laços de Família. Outros que faziam a festa dos colecionadores de fotos: Taís Araújo, Monique Alfradique e a neocelebridade Nicole Bahls – nunca tantos homens fizeram fila para tirar foto com uma única mulher.

O grupo Living Colour foi uma das bandas que passeou tranquilamente pela área VIP, mas não parecia nem um pouco interessado no show de David Guetta. No auge do show do francês, a banda conversava sobre guitarras com fãs mais descolados – no meio da rifa das guitarras autografadas do festival.