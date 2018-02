Encontro forma orientadores de leitura

O seminário Conversas ao Pé da Página promove, nos dias 1.º e 2 de agosto, oficinas e apresentações com o intuito de formar e capacitar mediadores de leitura.

Com curadoria e coordenação de Dolores Prades, da revista Emília, e Patrícia Pereira Leite, de A Cor da Letra, o evento reúne especialistas do Brasil e do exterior para debater os temas em torno da formação de leitores, da literatura e dos livros para crianças e jovens.

Será a segunda edição do encontro, que propõe uma reflexão sobre jovens leitores e sobre leituras. Seminários gratuitos, vagas limitadas. Inscrições pelo site www.conversapepagina.com.br. Preços : entre R$ 60 e R$ 90.