Encontro discute Literatura Divergente no Brasil

Literatura marginal, periférica, maloqueirista e litera-rua são conceitos ainda desconhecidos do grande público, mas ganham espaço no 1.º Encontro de Literatura Divergente – Marginal, Maloqueira ou Periférica? Literatura Divergente no Brasil, que ocorre nesta quarta-feira, 12, e quinta, 13 na biblioteca Alceu Moroso Lima (Rua Henrique Schaumann, 777).

Em vários encontros, em horários variados, profissionais de vários estados, como Marcelino Freire, Allan da Rosa, Heloísa Buarque de Holanda e Glauco Matoso, discutem a cena alternativa da poesia no Brasil e o seu caráter transformador no papel do indivíduo. Mais informações pelo telefone (11) 3082-5023.

