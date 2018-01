Emma Watson mostra seu apoio à vítima do estupro coletivo no Brasil

Em sua conta do Twitter, a atriz Emma Watson usou a hashtag #EstuproNãoÉ CulpaDaVitima para mostrar sua solidariedade à garota de 16 anos que foi vítima de estupro coletivo, no Rio de Janeiro. Integrante do grupo He For She, a jovem atriz ganhou destaque nos últimos tempos por sua preocupação com a luta feminista.

Conhecida por sua atuação na série de filmes do bruxinho Harry Potter como Hermione, a atriz está na nova adaptação do clássico A Bela e a Fera, que lançou recentemente um breve trailer do longa.