Emma Watson compara Hermione à Princesa Leia e diz: ‘ela era a líder nos filmes de Harry Potter’

Em uma entrevista recente à Entertainment Weekly, a atriz Emma Watson disse esperar que a personagem Hermione, interpretada por ela na série Harry Potter, continue a inspirar jovens mulheres da mesma forma que a Princesa Leia, de Carrie Fisher em Star Wars.

“A Hermione encontra um jeito de manejar sua inteligência e se torna realmente a líder desse grupo de dois garotos, e esse é um papel que ela assume”, disse Watson.

“Harry é muito mais intuitivo, e Ron está sempre ali, apenas. Hermione é a pessoa com um plano”, comenta a atriz. “Ela está no controle.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Watson é embaixadora da ONU e tem sido ativa no esforço de atrair o apoio de mais homens ao movimento feminista. Ela se diz feliz porque na história os dois personagens, Harry e Ron, sempre a trataram com respeito. “O que é fundamentalmente bonito na Hermione é a sua lealdade com aquele grupo de amigos”, diz. “Ela é a cola que mantém o trio junto. É fundamental, os garotos sabiam, e eles realmente a trataram como se soubessem disso.”