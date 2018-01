Emma Stone se emociona ao ser parabenizada por Brie Larson por vitória no Oscar

La La Land – Cantando Estações pode não ter ficado com a estatueta de melhor filme no Oscar 2017, mas o longa rendeu à atriz Emma Stone sua primeira vitória na premiação.

No filme, Emma vive Mia, uma garota que, como muitas, vão para Los Angeles em busca do sonho de se tornar uma grande estrela do cinema. Cantando, dançando e sapateando, Stone conquistou o voto dos jurados e se tornou a melhor atriz de 2017 para a Academia.

Após receber o seu prêmio no palco da cerimônia, Emma Stone cruzou nos bastidores com Brie Larson, a vencedora da categoria no ano passado por O Quarto de Jack. Ao ser parabenizada pela colega, a atriz de La La Land não conteve a emoção e chorou, como mostra um vídeo que está circulando nas redes sociais.

Brie Larson congratulates best actress winner Emma Stone backstage at the #oscars A post shared by The Academy (@theacademy) on Feb 26, 2017 at 9:06pm PST

“Sabe o que é melhor que vencer?”, questionou Brie Larson em sua conta do Instagram. “Ver os seus amigos ganharem”, escreveu ao publicar uma foto do encontro com Stone.