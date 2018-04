Emma Stone e Meryl Streep são indicadas ao Oscar de melhor atriz

As atrizes Emma Stone e Meryl Streep foram indicadas ao Oscar de melhor atriz esta terça-feira, 24, segundo o anúncio oficial da Academia de cinema de Hollywood.

Emma estrelou no filme La La Land, que está com 14 indicações, e Meryl protagoniza Florence – Quem é Essa Mulher?, no qual interpreta a socialite que deseja ser cantora de ópera.

Melhor atriz

Emma Stone (La La Land)

Natalie Portman (Jackie)

Isabelle Huppert (Elle)

Ruth Negga (Loving)

Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)