Eminem e Jay-Z são artistas com canções de melhor vocabulário

Os rappers americanos Eminem e Jay-Z utilizam um vocabulário mais rico em suas músicas, superando mitos como Bob Dylan ou os Beatles, segundo um estudo realizado pelo site especializado MusixMatch. Os pesquisadores Varun Jewalikar e Nash Vail estudaram as letras das canções de 93 artistas entre os mais vendidos do mundo, e que representam 25 estilos musicais diferentes (hip-hop, hard rock, country, reggae, grunge, soul…)

Seis artistas – Bruce Springsteen, Chicago, Def Leppard, Journey, the Beach Boys e The Doors – ficaram de fora da pesquisa, uma vez que a MusixMatch não recebeu autorização de usar suas letras.

Usando a base de dados do site, que tem catalogadas mais de sete milhões de canções em 38 idiomas, os pesquisadores examinaram a variedade do vocabulário empregado pelos artistas. Alguns, dada a longevidade de suas carreiras, são autores de cerca de 400 canções. Por isso, só foram levadas em conta as cem canções mais “densas” de cada artistas (as que tinham maior número de palavras).

O grande vencedor foi Eminem, que usou 8.818 palavras, enquanto que a média é de 2.677. O rapper de Detroit também é o que mais palavras usa por canção em média (1.108,5). Em segundo lugar, ficou o astro do hip-hop americano, o cantor e produtor Jay-Z (6.899 palavras). O rapper poeta Tupac Shakir, assassinado em 1996, completa o pódio com 6.569 palavras. Depois aparecem Kanye West, outro astro do hip hop americano, o cantor folk Bob Dylan e Black Eyed Peas.

Entre a sexta e a décima posição se encontram o espanhol Julio Iglesias, o tenor italiano Andrea Bocelli, o grupo de pop rock japonês B’z e a cantora cubano-americana Gloria Estefan. Os artistas com maiores vendas da história, como os Beatles, Elvis Presley ou Michael Jackson, aparecem na metade ou ao fim da lista, mostrando que, muitas vezes, as canções mais simples são as de maior sucesso ou riqueza artística. (AFP)