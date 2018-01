Embaixador divulga Reino Unido na Cidade do Rock

Clarice Cudischevitch

“Queremos mostrar que não somos um país fechado como muitos pensam e, assim como os brasileiros, somos muito criativos”, afirmou o embaixador britânico no Brasil, Alex Ellis, sobre a parceria entre o governo do Reino Unido e o Rock In Rio, que idealizou a Rock Street. Divulgando a campanha britânica Music is Great, que tem o objetivo de propagar a cultura do Reino Unido, o embaixador ressaltou que o país “não é só Londres, como pensam muitos brasileiros”, e exaltou a vontade de atrair jovens talentos do Brasil para o Reino Unido, “lugar de educação e inovação”. “Nosso primeiro bolsista brasileiro foi Vinicius de Morais, e hoje temos mais de 3 mil bolsistas do Ciência sem Fronteiras.”

Ellis afirmou que não vai perder os shows dos conterrâneos deste sábado, Florence and the Machine e Muse, o principal da noite. O embaixador, que foi no Rock In Rio Lisboa, não escondeu o desejo de um possível “Rock In Rio Reino Unido”: “Quem me dera! Depende do Roberto Medina. E o primeiro artista a tocar lá seria a Marisa Monte! Onde ela faz show eu vou”.