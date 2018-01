Em vídeo, Caetano Veloso mostra que conhece bem funk e canta todas

Sempre ligado ao que há de mais atual na música e ligado no novo, o cantor e compositor Caetano Veloso surge em vídeo feito por Danilo Rodrigues cantando funk. E, para surpresa do amigo, mostrou estar bem familiarizado. “Eu fiquei de cara que Caetano conhece todos os funks kkkk ta aí, tive que filmar”, afirmou Danilo em seu post no Twitter.

Aos 75 anos, Caetano Veloso está sempre disposto a prestigiar músicos mais novos, atualmente tem projetos que incluem a família, com shows ao lado dos filhos.