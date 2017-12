Em texto inédito, J. K. Rowling revela novos detalhes sobre os tios de Harry Potter

Em um novo texto publicado no seu intrincado site Pottermore, a escritora J. K. Rowling forneceu mais detalhes sobre a vida dos personagens Valter e Petunia Dursley, os tios que criaram Harry Potter até ele conseguir entrar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.

No texto, Rowling revela que logo quando Valter e Petúnia ficaram noivos, eles se encontraram com o casal Lilian (irmã de Petunia, mãe de Harry) e Tiago Potter – e o encontro foi desastroso. “Valter tentou se gabar para Tiago, perguntando que carro ele dirigia”, ao que Tiago respondeu “descrevendo sua vassoura de corrida”. Uma explicação sobre o funcionamento do Banco de Gringotes teria sido a gota d’água para que o casal Dursley abandonasse o restaurante, furioso.

Eles também não compareceram ao casamento de Lilian e Tiago, segundo o texto. O último contato entre os dois casais antes da morte trágica dos pais de Harry foi justamente o comunicado de que o garoto havia nascido.

A escritora também explica que o fato de Valter não gostar de Harry “repousa no fato, em parte, assim como Severo Snape, da grande semelhança de Harry com seu pai, que ambos tanto desgostavam”.

O fato de que a escritora gostaria de ter visto um lado mais amigável de Petunia também aparece no texto. Mas ela escolheu ficar com a verdadeira natureza da personagem, “mais consistente com os pensamentos e sentimentos dela ao longo dos livros”.

Para acessar o texto (em inglês), os fãs devem acessar a sessão Cupboard Under the Stairs no site.

As informações são da revista Time.

