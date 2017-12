Em sua última entrevista, de 2009, Belchior projetava volta ao palcos e disco de inéditas

A última entrevista conhecida Belchior foi dada ao Fantástico, da TV Globo, em agosto de 2009. A repórter Sônia Bridi viajou até o interior do Uruguai para falar com o cantor. Belchior morreu neste sábado, 29, aos 70 anos de idade, em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul.

A reportagem do Fantástico na época encontrou o cantor morando com a atual mulher, Edna Assunção de Araújo, em San Gregorio de Palanco, no Uruguai. Na ocasião, ele negou o desaparecimento e se recusou a falar sobre as dívidas no Brasil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na mesma matéria, Belchior declarou que vivia em São Paulo e também prometeu um disco de inéditas. “Não sou uma celebridade”, disse.

Ele afirmou que estava fazendo um trabalho de tradução do seu cancioneiro para o espanhol, projeto que aparentemente ficou na promessa. “Assim que terminar esse trabalho aqui, com certeza eu vou de volta para a minha cidade amada, para os lugares mais queridos do Brasil, vou fazer show, vou soltar um disco com canções novas, e eu tenho certeza que vai ser simplesmente a continuidade do amor que o povo do Brasil sabe que eu tenho por ele”, disse Belchior na ocasião.

“Eu sempre estou voltando para o Brasil”, concluiu.

Veja a reportagem: