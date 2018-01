Em show da nova turnê, Lady Gaga pede ajuda a segurança para recuperar bandeira LGBT caída no chão

A cantora pop Lady Gaga iniciou na noite de terça-feira, 1º, sua nova turnê mundial, Joanne, que serve para divulgar o seu mais recente disco, de mesmo nome, lançado no ano passado.

O show de abertura da turnê foi em Vancouver, no Canadá, e trouxe, além dos figurinos exagerados que são marca registrada da cantora, alguns momentos inusitados e que empolgaram os fãs presentes na arena de espetáculos. Antes de cantar a música Come To Mama, Lady Gaga percebeu que uma bandeira LGBT, jogada no palco por um fã, caiu no chão do local, e rapidamente pediu ajuda a um segurança para recuperá-la.

“Com licença, senhor segurança. Você pode pegar a bandeira do Orgulho para mim, por favor?”, pediu, educadamente. Levantando, em seguida, a bandeira, Gaga falou sobre a comunidade LGBT. “A coisa mais importante a se dizer sobre isso é: todo mundo tem que amar o próximo. Você precisa parar de atirar pedras nas suas irmãs e irmãos.”

O ato de Lady Gaga vem poucos dias após a cantora ir ao Twitter para criticar, publicamente, a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de vetar o serviço de transexuais no exército do país.

A Joanne World Tour, de Lady Gaga, irá percorrer a América do Norte e a Europa até dezembro deste ano e, até o momento, não tem datas agendadas no Brasil. A cantora, entretanto, vem ao País em setembro para participar do festival Rock In Rio, no dia de abertura, num show que deve ter bem pouco dos elementos grandiosos da nova turnê.

Com um palco principal cheio de movimentos, e ainda três “ilhas” no meio do público, a estrutura da turnê Joanne impressionou os fãs. Confira, abaixo, alguns momentos marcantes do espetáculo: