Em protesto contra Trump, Londres vai exibir ‘O Apartamento’ no dia do Oscar

Como uma forma de protesto contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a cidade de Londres terá uma exibição especial do filme O Apartamento no dia da cerimônia do Oscar, 26 de fevereiro. O ato é organizado pelo prefeito da cidade, Sadiq Khan, e ocorrerá na Trafalgar Square.

O Apartamento concorre na prêmiação como melhor filme em língua estrangeira. O diretor, o iraniano Asghar Farhadi, que já tem uma estatueta por A Separação (2012), não irá à cerimônia por conta da decisão de Trump de banir dos EUA visitantes de sete países com maioria muçulmana: Irã, Iraque, Sudão, Líbia, Somália, Síria e Iêmen.

De acordo com o The Guardian, mesmo que receba uma permissão especial para entrar nos EUA, Farhadi disse que não irá à cerimônia do Oscar como um protesto a todas as pessoas que não poderão entrar nos EUA com a medida de Trump.

Segundo os organizadores, que incluem grandes astores e cineastas britânicos, como Lily Cole e Mark Donne, a intenção do protesto, que ocorre horas antes da transmissão do Oscar, tem como objetivo “celebrar o sucesso de Londres como um centro criativo e um espaço aberto para a diversidade”, principalmente depois do chamado Brexit.

“A reunião de pessoas para ver O Apartamento nesta famosa praça londrina é o símbolo da união contra a divisão e separação das pessoas”, disse Farhadi ao Guardian. “Eu ofereço os meus agradecimentos ao prefeito de Londres e à comunidade cinematográfica por esta generosa iniciativa. Eu agradeço este ato de solidariedade”.

O Apartamento entrou em cartaz no Brasil em janeiro.