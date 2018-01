Em momento histórico, integrantes do ABBA voltam a se reunir no palco

COPENHAGUE – Os integrantes do popular quarteto sueco ABBA, que se separou em 1982, voltaram a se reunir em um palco na noite de domingo, 5, em uma festa privada organizada para celebrar os 50 anos de colaboração musical entre seus membros masculinos, Benny Andersson e Björn Ulvaeus. A reunião ocorreu em Estocolmo e se limitou a um único número, Me and I, informou o jornal sueco Expressen. “Eles falaram um pouco de sua história, como tudo começou com ABBA e, no final, cantaram todos juntos Me and I. Foi algo histórico”, disse Janne Schaffer, guitarrista de estúdio da banda durante anos e presente na festa, que reuniu várias estrelas da música popular sueca.

“Foi maravilhoso, muitas emoções. Nós fizemos essa jornada juntos, especialmente Benny e Björn. Tem sido cheia de nostalgia”,confessou Anni-Frid Lyngstad, que, com Agnetha Fältskog, completa o grupo popular que chegou à fama em 1974 ao vencer o Festival Eurovision com a canção Waterloo. Andersson resumiu o evento, que durou até cerca de 1h da madrugada, como “uma grande noite”.

Os integrantes do ABBA coincidiram de se encontrar pela primeira vez em público em oito anos em janeiro passado para a estreia do espetáculo Mamma Mia! The Party!, em um novo restaurante temático na capital sueca. O espetáculo é uma continuação de Mamma Mia!, um sucesso baseado em temas do ABBA, que atraiu mais de 50 milhões de pessoas e deu origem a um filme. E um hipotético regresso da banda? “Decididamente, não. Está muito bem como está, que as pessoas se lembrem de nós como éramos, esse grupo de pop energético”, disse Ulvaeus. ABBA, que se manteve unida durante uma década (1972-1982), já vendeu mais de 400 milhões de discos e ainda é um fenômeno comercial por meio da música e do cinema. (EFE)

