Em meio a rumores de separação, Foo Fighters fará anúncio oficial sobre a banda

Em seu perfil no Twitter, o Foo Fighters informou que irá fazer nesta quarta-feira, 2, um anúncio oficial sobre a banda. Os rumores de uma possível separação do grupo aumentam, já que existem boatos de que Dave Grohl está planejando uma carreira solo e que isso vem criando alguma tensão com o baterista Taylor Hawkins.



Representantes da banda, entretanto, negaram todas as especulações em uma entrevista à EW, categorizando-as como “ridículas”. O anúncio será em todos os canais de comunicação oficiais do conjunto. Em 2015, a banda norte-americana encerrou a turnê mundial de Sonic Highways (que passou por São Paulo) e lançou o EP Saint Cecilia.

