Em ‘Krampus – O Terror do Natal’, forças do mal vingam a falta de espírito natalino; veja o trailer

A Universal Pictures divulgou o primeiro trailer de Krampus – O Terror do Natal, uma comédia-terror baseada numa história sombria sobre um espírito maligno do Natal, que revela um lado irreverente e não conhecido das festividades de fim de ano, de acordo com o estúdio.

Quando sua família entra em conflito por causa das festas, o jovem Max (Emjay Anthony) é desiludido e vira as costas para o Natal. Pouco ele sabe que essa falta de espírito natalino provocou a ira de Krampus: uma antiga força demoníaca que tem como intenção punir os que não acreditam.

O elenco ainda conta com Adam Scott, Toni Collette, David Koechner, Allison Tolman, Conchata Ferrell, Stefania Lavie Owen e Krista Stadler.

Krampus e sua horda foram criados pelos esforços combinados de Weta Workshop e Weta Digital, produtoras conhecidas pelo trabalho nas trilogias de O Senhor dos Anéis e O Hobbit.

Escrito e dirigido por Michael Dougherty (Trick ’r Treat), Krampus é co-escrito por Zach Shields e Todd Casey, produzido por Thomas Tull e Jon Jashni da Legendary, Alex Garcia e Dougherty.